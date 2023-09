iPhone 15 Pro nie zastąpi dziś Switcha czy SteamDecka. I wcale nie chodzi o brak gier

To wszystko to taki sygnał, że Apple ma do dogrania detale, ale gamingu nie ignoruje. No ale dziwnego - z jednej strony cały czas rozwija swoją usługę Apple Arcade (którą uwielbiam za to, że oferuje produkcje pozbawione reklam i, co istotne, mikrotransakcji), z drugiej kosi masę kasę na prowizjach od tytułów z App Store’u. Z grami rodem z konsol i pecetów się jednak od lat ciągle jedynie obwąchuje.