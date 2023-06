Cyberpunk 2077 na MacBooku to już nie mrzonka. A rzeczywistość

Game Porting Kit to narzędzie umożliwiające "tłumaczenie" gier napisanych na Windowsa na realia systemu macOS. Oznacza to, że zostało stworzone, aby uruchomienie gry niedostępnej natywnie na maka było możliwe. Użytkownik Reddita pod pseudonimem isaa6 postanowił to sprawdzić na żywo z wykorzystaniem oprogramowania Whiskey, które umożliwiło odpalenie Cyberpunka 2077.