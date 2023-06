Apple zrobił dla grania na Maku więcej w rok niż przez dekadę. Cook ma jednak dylemat

Można odnieść wrażenie, że zapraszając na WWDC23 ikonę, wizjonera i celebrytę branży gier - Hideo Kojimę - Apple na poważnie wchodzi do świata gamingu. Przekaz miał być jasny: w gry tak wielkie i piękne jak Death Stranding da się grać na MacBooku. Barier nie ma, są za to nowe możliwości, uzyskane dzięki wydajnym układom designed in California, made in China.