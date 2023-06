Apple kupił Leo Messiego do Interu Miami

Od kilku dobrych dni media amerykańskie donosiły, że w sprawę transferu Messiego włączył się… Apple. I choć wydawało się to nieprawdopodobne, to wygrał negocjacje z legendarnym piłkarzem. Czym? Wiadomo czym - kasą. Może na papierze nie wygląda na większą niż to, co Messiemu oferowali Arabowie, ale na pewno dużo bardziej perspektywiczne.