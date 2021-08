Leo Messi w PSG. Hitowy transfer częściowo sfinansowany przez kryptowaluty

Paris Saint-Germain poinformowało bowiem, że tokeny $PSG stanowią część pakietu płac Messiego. Pozornie wygląda to na dość marny interes. Waluta $PSG stworzona głównie jako produkt marketingowy raczej nie jest wymieniana obok najmocniejszych walut na rynku finansowym. Czyżby PSG chciało zaoszczędzić na piłkarzu? Wygląda na to, że plan jest dużo sprytniejszy.

Leo Messi już w PSG. Wartość kryptowaluty klubu ostro do góry.

Na wieść o dołączeniu Messi’ego do PSG i po informacji, że pewna część jego wynagrodzenia została wypłacona w $PSG, wartość tej waluty istotnie wzrosła. Ten specyficzny sposób promocji relatywnie mało znanego środka płatniczego sprawił, że już dziś osoby, które go nabyły, są istotnie zamożniejsze. W tym PSG oraz sam Leo Messi.

Rynek kryptowalut – tak jak rynek walut wszelakich – bywa kapryśny i nie lubi anomalii. To na dziś nie oznacza, że $PSG stanie się rozpoznawalnym środkiem płatniczym na globalną skalę. Trudno też przewidzieć dalszy trend wzrostowy. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że taka forma wpływania na wartość środka płatniczego jest co najmniej innowacyjna. Ciekawe co zrobi sam Messi – czy dyskretnie wymieni $PSG na tradycyjną walutę, by szybko skorzystać z nagłego wzrostu wartości, czy wybierze jej magazynowanie. O tym jednak zapewne się już nie dowiemy. Tak samo jak nie wiemy, jaką część pensji tak naprawdę Messi dostanie w kryptowalucie.