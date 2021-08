Hakera złodzieja chyba ruszyło sumienie. Kryptowaluty za 611 mln dol. zaczynają wracać do właścicieli

Co rusz słyszymy o atakach na giełdy kryptowalut lub przekrętach związanych z Bitcoinami albo innymi Dogecoinami. Tym razem jednak haker, który wykradł masę pieniędzy… zmienił zdanie.

Kryptowaluty oparte o blockchaina rozwijane są od lat, a ilu geeków, tyle opinii na ich temat . Dla jednych takie Bitcoiny albo tokeny NFT to ciekawsza inwestycja niż akcje na giełdzie, podczas gdy inni patrzą idealistycznie i widzą w nich szansę na uniezależnienie się od rządów drukujących pieniądze, a jeszcze kolejni… pukają się w głowę, bo widzą, jak ogromny ślad węglowy ma tzw. kopanie .

Oprócz tego trudno uwierzyć w to mityczne bezpieczeństwo kryptowalut. Co chwilę słyszymy, że ta czy inna giełda obracająca tymi wirtualnymi pieniędzmi upada lub zostaje przejęta przez nieuprawnione podmioty trzecie, a małe fortuny w nielegalny sposób zmieniają właścicieli. Ze względu na charakter kryptowalut pociągnięcie złodzieja do odpowiedzialności bywa niewykonalne.