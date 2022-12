Leo Messi pobił jajko. Mamy nowego króla Instagrama

Nie oglądam piłki nożnej i nawet jej nie lubię, ale nawet taki ignorant jak ja musi przyznać, że finał Mistrzostw Świata w Katarze był imponującym widowiskiem. Po zaciekłej walce wygrała Argentyna, a prowadzący ją Messi zdobył w futbolu już wszystko. W Argentynie ma już niemalże status świętego za życia, a na świecie zaczyna się o nim mówić per. GOAT - the Greatest Of All Time.