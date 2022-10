Jak odzyskać skradzione albo zhakowane konto na Instagramie? Poradnik krok po kroku

Konta na Instagramie to dla cyberprzestępców łakomy kąsek. Wystarczy przechwycić dane logowania do tej usługi, by w imieniu właściciela profilu publikować nowe treści i wysyłać wiadomości prywatne, nierzadko z niebezpiecznymi linkami do stron internetowych wyłudzających pieniądze od followersów zaatakowanej osoby. Czasem na profile trafiają też treści wulgarne lub tylko dla dorosłych.