Twój penis nie dojdzie. Przynajmniej na Instagramie

Niestety, polskie prawo nie chroni przed tym rodzajem molestowania. Art. 202 kodeksu karnego zabrania publicznej prezentacji treści pornograficznych, tym samym nie obejmuje korespondencji prywatnej. Jedyne co, to zabronione jest wysyłanie tego rodzaju treści osobom poniżej 15. roku życia, grozi za to nawet dwa lata więzienia. 15-letnie osoby i starsze są bezbronne.