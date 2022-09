W związku z tym gmina jest zmuszona pozwać Twittera do sądu. "Jeśli twórcy teorii spiskowych sami nie usuwają swoich treści, platformy powinny to zrobić" – powiedział w piątek dziennikowi "De Volkskrant" Cees Van de Sanden, prawnik Bodegraven-Reeuwijk. Według prawnika, w lipcu gmina poprosiła Twittera o wyśledzenie i usunięcie wszystkich wiadomości związanych z teorią spiskową, ale do tej pory platforma nie podjęła żadnych działań.