Okłamują użytkowników, po cichu współpracują z rządami. Haker zwolniony z Twittera wyciąga brudy

Twitter to nie największy serwis społecznościowy, ale za to jest jednym z najbardziej wpływowych. Krótkie wiadomości z kont polityków i celebrytów są potem cytowane w telewizji oraz w innych mediach. Usługa mimo to żyje w cieniu Facebooka, Instagrama i TikToka, ale ostatnio zrobiło się o niej głośno - już po tym, jak zainteresował się jego przejęciem Elon Musk (z czego próbuje się wycofać). Zaraz może zaś być znowu za sprawą jednego z jej byłych pracowników.