Musk nie jest pierwszym miliarderem, który kupił medium społecznościowe. Jaka przyszłość czeka Twittera?

Nic nowego pod słońcem. Skoro żyjemy w czasach, gdzie lwia część społecznościowych molochów należy do Marka Zuckerberga, inny bogacz Jeff Bezos jest właścicielem gazety The Wasington Post, to najbogatszy człowiek na ziemi też musi mieć swoje medium. No i ma: Twitter już należy do Elona Muska. Przypomnijmy, co stało się z innym popularnym medium społecznościowym, gdy przed laty trafiło w ręce miliardera.