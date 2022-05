Elon Musk wstrzymuje zakup Twittera. Poszło o fałszywe konta

W reakcji na jego tweeta firma szybko zareagowała i podała, że fałszywe lub spamowe konta to mniej niż 5 proc. wszystkich użytkowników, którzy widzieli w serwisie reklamy (229 mln kont). Dodatkowo firma napisała w oświadczeniu, że do czasu zamknięcia umowy z Muskiem stoi przed kilkoma zagrożeniami. Jednym z nich ma być obawa o to, czy reklamodawcy będą chcieli dalej wydawać pieniądze na reklamy, skoro istnieje "potencjalna niepewność co do przyszłych planów i strategii Twittera".