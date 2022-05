Aktualnie najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest "dla influencerów i ich followersów". O ile prywatnie bardzo lubię Instagrama, tak trudno nie odnieść wrażenia, że dzisiaj jest to miejsce wyłącznie dla internetowych twórców treści i ludzi, którzy ich obserwują. Instagram to dziś jeden wielki słup reklamowy, przepełniony albo prawdziwą reklamą, albo autopromocją. Nie jest to dobre miejsce do utrzymywania kontaktów ze znajomymi, a z roku na rok jest to też coraz gorsze miejsce do dzielenia się swoimi fotografiami, odkąd niegdyś fotocentryczny serwis postawił na mieszankę wideo i e-commerce’u.