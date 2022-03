Chyba żadne medium społecznościowe nie wzbudza we mnie tak ambiwalentnych uczuć jak TikTok. Początkowo cała koncepcja była dla mnie odpychająca i to nie dlatego, że jestem zblazowanym 30-latkiem, ale dlatego, że krótkie, nic nie wnoszące filmiki już raz odniosły spektakularną porażkę (ktoś tu jeszcze pamięta Vine’a?). Z drugiej jednak strony TikTok wyzwolił w dzieciakach nieprawdopodobne pokłady kreatywności i zachęcił nie tylko do bezmyślnego przewijania zawartości ekranu, ale także do stworzenia coś samodzielnie. O ile zryw ku kreatywności jest czymś bezwzględnie dobrym, tak bezwzględnie złe jest oddziaływanie metryk i poszukiwanie walidacji w serwisie społecznościowym, co TikTok skutecznie wywołuje, pompując wyświetlenia filmików do poziomu, który momentami każe się zastanowić, czy serwis aby nie zawyża statystyk, by przyciągać użytkowników.