Jak zarabiać na TikToku? Oto sposoby na monetyzację twojego hobby

Nie raz i nie dwa spotkałeś się z filmikiem, w którym influencer mówi "Skorzystaj z linku w opisie, by zyskać zniżkę..." - to akurat nie akcja partnerska, a marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to sposób zarabiania pieniędzy przez polecanie produktów lub usług innych firm swojej publiczności. Jeśli ktoś kupi coś za pomocą twojego linku afiliacyjnego na TikToku, zarobisz pieniądze, ponieważ otrzymasz prowizję od sprzedaży. Aby zarabiać w ten sposób należy dołączyć do sieci afiliacyjnej, która oferuje programy partnerskie związane z twoją niszą lub zainteresowaniami. Następnie należy wygenerować linki afiliacyjne do produktów, które mogą być interesujące dla obserwatorów (ale i nowych, nieznajomych osób obserwujących cię) i... zacząć nagrywać.