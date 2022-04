Apple wymierzył Facebookowi potężny cios. Straty liczone w miliardach

Co jednak ciekawe, analitycy przewidują, że do końca tego roku giganci znajdą sposób, by zrekompensować te straty i efekty nowej polityki prywatności Apple’a stracą na znaczeniu. Facebook przykładowo już teraz pracuje nad sposobami, by uniezależnić się od identyfikatora użytkownika i dostarczyć reklamodawcom nowych narzędzi do profilowania.