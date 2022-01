Czy jest on jednak właściwy dla użytkowników i twórców? To już inna historia. Tworzenie filmów, nawet takich głupawych, do social mediów, wymaga innego zestawu umiejętności niż tworzenie zdjęć. Nie mówiąc już o tym, że oglądanie krótkich klipów to inne doświadczenie od oglądania fotografii. Nie mam wątpliwości, że skoro Instagram tak silnie inwestuje w wideo, to będzie też nagradzał twórców za publikowanie wideo, a „karał” ich za publikowanie statycznych obrazków. To zaś oznacza, że w 2022 r. Instagram może na dobre przestać być platformą dla fotografów, a ci będą musieli poszukać sobie innego miejsca. Jakiego? Tego nikt nie wie, bo jeśli chodzi o największe platformy społecznościowe, nie ma już dobrej opcji do publikowania zdjęć.