Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku

Jak usunąć konto na Instagramie? To nie takie trudne. Usuwanie Instagrama zajmie zaledwie kilka chwil, choć na efekt przyjdzie czekać aż 90 dni. Tyle wystarczy, żeby nasze konto na IG zostało usunięte na stałe. Co ważne, nie zrobisz tego w aplikacji na telefonie.

Jak usunąć konto na Instagramie? To pozornie błahe pytanie. Sama czynność usuwania konta na IG jest niezwykle prosta. Nie da się jednak tego zrobić z poziomu aplikacji na telefon. Próżno szukać stosownej opcji nawet w jej zaawansowanych ustawieniach. Co więcej, od momentu wniosku o usunięcie konta do jego faktycznego usunięcia może minąć nawet 30 dni. Co się dzieje w tym czasie z profilem i zdjęciami użytkownika? Gdzie szukać stosownych opcji? Zachęcam do lektury poradnika.

Jak usunąć konto na Instagramie? Będzie potrzebna przeglądarka internetowa.

Facebook zmyślnie ukrył opcję usuwania konta. Prawdopodobnie po to, by użytkownicy, nie mogąc znaleźć stosownej funkcji, rozważyli dalszą aktywność w tej usłudze. Na szczęście aplikacja webowa – czyli ta dla przeglądarek internetowych – już taką opcję oferuje. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj przeglądarki i urządzenie, na którym pracuje. Konto na Instagramie można usunąć zarówno z poziomu telefonu, jak i PC.

Jak usunąć konto na IG? Instrukcja krok po kroku. I bardzo krótka.

W tym celu należy otworzyć dedykowaną witrynę do usuwania konta, znajdującą się pod adresem https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/. Należy zwrócić uwagę, czy użytkownik jest zalogowany na to konto, które chce usunąć. Informacja o aktywnym koncie znajduje się w prawym górnym rogu witryny. To ważna uwaga dla tych użytkowników, którzy prowadzą kilka kont w usłudze. Należy pamiętać, by być zalogowanym na to przeznaczone do skasowania.

Usuwanie konta na Instagramie. Możliwe wyłącznie przez przeglądarkę internetową

Użytkownik zostanie zapytany w formularzu o przyczyny usunięcia konta. Facebook zbiera te informacje do celów statystycznych, nie ma obowiązku udzielania właściwej odpowiedzi. Następnie witryna poprosi o ponowne podanie hasła do Instagrama, a potem o potwierdzenie zamiarów użytkownika. Poda też dokładną datę, kiedy konto zniknie z serwerów Instagrama.

Jak trwale usunąć konto na Instagramie? Należy poczekać nawet do 90 dni.

Dopiero po 30 dniach od skorzystania z powyższej instrukcji konto użytkownika na Instagramie zostanie nieodwołanie usunięte. Do tego czasu nie będzie możliwe założenie nowego konta o tej samej nazwie, a treści wysłane przez użytkownika będą dalej obecne na serwerach Instagrama – choć niewidoczne dla innych użytkowników.

Usunięcie wszystkich danych z serwerów może jednak potrwać nawet do 90 dni. Instagram tłumaczy zwłokę systemami kopii zapasowych, jakie utrzymuje w razie katastrofalnej awarii, a także wymogami prawnymi niektórych krajów, w których usługa funkcjonuje.

Czy da się usunąć konto na Instagramie, które zostało zablokowane przez Facebooka?

Usunąć można dowolne konto użytkownika, w tym takie, które zostało zablokowane na skutek naruszenia regulaminu Facebooka. Usunięcie takiego konta niestety nie będzie się wiązało z możliwością założenia nowego o tym samym loginie. Jedyną możliwością jest wówczas założenie konta pod zupełnie nową nazwą.

Jak usunąć konto na Insta i nie stracić wszystkich zdjęć i filmów?

Usunięcie konta to również utrata dostępu do wszystkich zdjęć, klipów wideo i relacji, jakie użytkownik umieścił w usłudze. Na szczęście Instagram udostępnia narzędzie, dzięki któremu wszystkie te treści można sobie pobrać do lokalnej pamięci urządzenia. Jak to zrobić?

Tym razem można skorzystać zarówno z aplikacji mobilnej, jak i webowej. W pierwszym przypadku należy kliknąć ikonę profilu użytkownika (prawy dolny róg interfejsu), następnie przycisk menu (prawy górny róg) i wreszcie Ustawienia (na samym dole listy). Tam należy wybrać kategorię Zabezpieczenia i wreszcie Pobierz dane. W przypadku aplikacji webowej należy kliknąć ikonę profilu (prawy górny róg), tam Ustawienia, następnie Prywatność i bezpieczeństwo i wreszcie Pobieranie danych.

Jak usunąć konto na Instagramie na telefonie? Wyłącznie przeglądarką. Aplikacja mobilna pomoże tylko pobrać zdjęcia i wideo

W obu przypadkach użytkownik dojdzie do łącza Poproś o plik do pobrania, w które należy kliknąć. Aplikacja poprosi o adres mailowy, na który mają zostać wysłane treści. Po maksymalnie 48 godz. na wpisanym adresie powinien pojawić się nowy mail od Instagrama z łączem do pobrania materiałów użytkownika.

Usuwanie Instagrama. Nie trzeba tego robić na stałe. Jak zawiesić konto?

Zawieszenie konta na Instagramie działa podobnie do jego usunięcia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się zawiesić konto, inni użytkownicy nie będą już widzieć jego profilu, umieszczonych przez niego treści, komentarzy i polubień. Jednak w przeciwieństwie do usuwania, jest to proces odwracalny. Użytkownik może w dowolnym momencie przywrócić konto i wrócić do zabawy w usłudze.

Jak usunąć konto na Instagramie? Można to zrobić tymczasowo, wyłączając konto.

Zawieszenie konta możliwe jest wyłącznie w webowej wersji Instagrama, a więc tej dla przeglądarki internetowej. Należy odwiedzić www.instagram.com, a następnie kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu interfejsu. Tam wybrać Ustawienia, a następnie Edytuj profil. Na samym dole znajduje się łącze o nazwie Tymczasowe wyłączenie konta. Należy w nie kliknąć, podać powód zawieszenia, hasło logowania i potwierdzić swoją decyzję.