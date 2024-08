Oprócz blokowania użytkowników Facebook umożliwia inne opcje, pozwalające na ograniczenie dostępu do twojego profilu. Jedna z opcji to blokowanie wiadomości, dzięki czemu dana osoba nie będzie mogła skontaktować się z tobą także w aplikacji Messenger. Możesz skorzystać z opcji zaproszenia z aplikacji od konkretnej osoby, co sprawi, że wszystkie zaproszenia i prośby z aplikacji wysłane przez tę osobę będą automatycznie ignorowane. Podobnie działa blokowanie zaproszeń do udziału w wydarzeniach, dzięki czemu wszystkie zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniach pochodzące od danego użytkownika będą automatycznie ignorowane.