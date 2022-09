Szukają informacji na Tiktoku zamiast w Google’u. W wynikach wyszukiwania czeka pułapka

NewsGuard wybrał zestaw najgorętszych treści newsowych z amerykańskich mediów z września i zaczął w ramach eksperymentu wpisywać w wyszukiwarkę TikToka związane z nimi frazy, by sprawdzić co owa wyszukiwarka zaproponuje - w tym tematy związane z napaścią na Ukrainę czy szczepienia przeciwko COVID-19. Na 540 zbadanych klipów oferowanych przez wyszukiwarkę, 105 zawierało kłamliwe treści. To aż 20 proc. wyników lub, jak kto woli, co czwarty filmik.