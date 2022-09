TikTok z dziurą jak Titanic. Jeden link i tracisz konto

Osoby, które odkryły potencjalny wektor ataku, zwróciły uwagę na to, że atakujący mogli obejść weryfikację deeplinków do TikToka, co miało doprowadzić do wykonania przez odpowiednio przygotowaną w tym celu witrynę internetową dodatkowych operacji. Prowadziło to właśnie do przejęcia danych logowania użytkownika, a Microsoftowi udało się taki atak skutecznie przeprowadzić.