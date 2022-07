Cyberprzestępcy czyhają na naszą tożsamość i pieniądze. Jak nie dać się złapać?

Cyberprzestępcy z dużym sprytem podchodzą do osób, które nieostrożnie obchodzą się z prywatnymi informacjami. Stosując oni kilka technik, które pozwalają im np. na zdobycie hasła do konta czy klucza prywatnego do kryptowalutowego portfela. Zacznijmy od tych, które wykorzystują technologię – w tym przypadku AI do generowania deepfake’ów. To materiały audio lub wideo, stworzone na podstawie urywków nagrań danej osoby. Sztuczna inteligencja analizuje ton i mimikę ofiary, aby później stworzyć dowolny przekaz. Już teraz deepfake’i wykorzystuje się do tworzenia cyfrowych prezenterów wiadomości czy podmiany twarzy aktorów w filmach. Niestety każdy kij ma dwa końce.