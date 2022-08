TikTok i Instagram mogą przechwytywać hasła

Aplikacje mobilne obsługują linki do stron internetowych na dwa sposoby. Niektóre przekierowują do systemowej przeglądarki internetowej, podczas gdy inne, takie jak TikTok czy Instagram, otwierają własną mini-przeglądarkę. W wielu wypadkach taki WebView nie istnieje jednak dla wygody użytkownika ani nawet po to, by zatrzymać go w obrębie swojej aplikacji na dłużej. Dzięki tej sztuczce są w stanie śledzić każdy nasz ruch na dowolnej stronie internetowej.