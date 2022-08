Trudno się więc dziwić kryzysowi na linii Chiny-Stany Zjednoczone, gdy reprezentantka rządu drugiego z wymienionych krajów udała się z oficjalną wizytą do Tajwanu, tym samym częściowo legitymizując jego odrębność od Chin. Apple na całe zamieszanie zareagował bardzo pragmatycznie. Zlecił swoim tajwańskim podwykonawcom audyt, by sprawdzić, czy na pewno wszystkie produkowane tam części spełniają przepisy chińskiego prawa celnego. Zablokowanie dostaw na granicy mogłoby być dla Apple’a katastrofalne, biorąc pod uwagę jak ważny dla firmy jest to rynek.