Znienawidzona królowa polskiego YouTube'a i kozackie etui, którego Apple nie umie zrobić od 10 lat

W tym samym czasie polskie urzędy skarbowe przez przypadek zaczęły odkrywać, co to jest ten internet. Do skarbówki na warszawskim Śródmieściu dotarło bowiem 3,3 mln zł i to z zagranicy! Urzędnicy w toku śledztwa odkryli, że są to pieniądze z tzw. zagranicznego internetu. Polacy kupowali towary i usługi u zagranicznych firm internetowych, więc te czuły się w obowiązku uiścić w polskim fiskusie VAT.