Zamiast realistycznego świata, grafiki jak z konsoli sprzed dekady. Internet kpi z metawersum Zuckerberga

Oczywiście jeśli ktoś po licznych zapowiedziach metaverse liczył na to, że Horizon Worlds będzie takim nowoczesnym Second Life'em, w którym będzie można się zatopić wszystkimi zmysłami, to się srogo rozczaruje. Awatar szefa Mety nijak nie przypomina realistycznych modeli postaci z gier uruchamianych na PlayStation 5 lub Xboksach Series X|S, ani tym bardziej tych odpalanych na gamingowych pecetach. Bliżej mu do ludzików Mii z konsol japońskiego Nintendo.