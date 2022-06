To typowa tajemnica poliszynela, że świętym Graalem firm technologicznych są Metaverse oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Nad swoimi goglami pracuje po cichu Apple, a VR jest oczkiem w głowie Marka Zuckerberga i jego Mety. Firma odpowiedzialna za rozwój Facebooka i Instagrama oraz gogli Oculus Quest uchyliła rąbka tajemnicy nad technologiami, które obecnie opracowuje. Jej przyszłe produkty mają zdać "wizualny test Turinga". Co to właściwie znaczy?