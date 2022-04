Zuckerbergu, zejdź na ziemię. Meta Glasses od Facebooka nie będą "nowym iPhone'em"

Z której strony nie patrzyć, gogle i okulary wykorzystujące technologie VR i AR to nisza, która nie ma podejścia do świata smartfonów. Komercyjne zestawy - czy to samodzielne, czy to podłączane do komputera lub konsoli - dostępne są od lat, ale nie przebiły się do mainstreamu i stały się domeną geeków. Ich konfiguracja wymaga zwykle sporo wiedzy technicznej. Oculus Quest może i jest jak Switch albo iPhone, ale całej kategorii VR bliżej do Steam Decka niż do konsol.