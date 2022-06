Badacze zaangażowani w projekt stwierdzili również, że skala modeli SI nie miała wpływu na poprawę wyników sztucznej inteligencji w niektórych zadaniach, takich jak np. logiczne rozumowanie w odniesieniu do długich fragmentów tekstu wejściowego. To z kolei stanowi wskazówkę dla naukowców co do obszarów "myślowych", do których zrozumienia i rozwoju potrzeba więcej niż jedynie większej mocy obliczeniowej. Badania sugerują, że stale rosnąca skala może wręcz powodować problemy, ponieważ testy mierzące uprzedzenia społeczne w niektórych przypadkach dawały gorsze wyniki u większych modeli w porównaniu z mniejszymi modelami.