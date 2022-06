4chan to zdaniem wielu źródło wszystkiego, co najlepsze i najgorsze w internecie. Źródło sporej części z najpopularniejszych memów, miejsce dyskusji na tematy kontrowersyjne i publikowania jeszcze bardziej kontrowersyjnych opinii. Na anglojęzycznym imageboardzie można znaleźć wszystko, "tak długo jak jest to legalne", ale i to jest kwestionowane, biorąc pod uwagę, że od czasu do czasu 4chanem interesują się media. Za sprawą treści rasistowskich, nazistowskich i seksistowskich.