W metaverse nie zarobisz. Meta pochwaliła się, jaki haracz będzie ściągać z twórców

Tymczasem prowizję narzucaną przez Facebooka, TikToka, Google’a czy Apple’a trudno nazwać inaczej niż haraczem, zwłaszcza w przypadku tych dwóch pierwszych, bo przecież twórcy i programiści publikujący swoje dzieła na ich platformach nie tylko sprzedają swój produkt, ale też... napędzają zyski big-techów. Facebook żyje z reklam. Nie ma wątpliwości, że Horizon Worlds również będzie żyło z reklam. "Senator, we sell ads" - powiedział Mark Zuckerberg podczas przesłuchania w kongresie, zapytany o to, na czym Facebook zarabia. A cała Meta zarabia na tym, że twórcy, którzy przyciągają ludzi na jej platformy, skupią dość gałek ocznych na emitowanych w serwisie reklamach. Gdyby nie twórcy, nikt by na te platformy nie zaglądał; ludzie nie wchodzą na Facebooka czy Instagrama, by oglądać reklamy, lecz wchodzą, by zobaczyć co tam u znajomych i ulubionych twórców lub sieciowych idoli.