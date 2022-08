Meta robi apki Facebooka i Instagrama na składane smartfony Samsunga i olewa iPady.

Użytkownicy serwisu Instagram od dekady błagają jego twórców o aplikację na iPada, ale ten pozostaje głuchy na ich prośby. Co prawda Apple w końcu sam zadbał o to, aby apki w wersji z telefonu działały w iPadOS 16 nieco lepiej niż do tej pory, ale nie zmienia to faktu, że pełnoekranowej tabletowej aplikacji Insta nie ma. Przypięcie wersji przeglądarkowej z kolei nie jest idealnym wyjściem, bo mobilne Safari nie obsługuje powiadomień - i tak źle, i tak niedobrze.