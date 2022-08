Samsung Galaxy Z Flip 4 w naszych rękach. Oto 4 najważniejsze zmiany

Poprawił się też wewnętrzny ekran. Panel Dynamic AMOLED nadal ma przekątną 6,7" i rozdzielczość 2640 x 1080, ale teraz ma on adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz, co dotychczas znaliśmy tylko z topowego modelu Galaxy S22 Ultra. Do tego pojawiły się drobne zmiany w konstrukcji. Zawias został odchudzony, a szkło obudowy to teraz Gorilla Glass Victus+. Nie zmieniło się natomiast to, że smartfon pozostał wodoodporny, bowiem spełnia normę IPX8 (zanurzenie do 30 minut na głębokość do 1,5 m). To nadal prawdziwa rzadkość w segmencie składanych telefonów.