Jedną z najważniejszych nowości z Androida 13 w wydaniu Samsunga są opcje personalizacji ekranu głównego. Urządzenia z rodziny Galaxy będą mogły same wybierać zestaw kolorów używanych w interfejsie telefonu na podstawie kolorystyki wybranej przez użytkownika tapety. Dzięki temu interfejs One UI 5 ma szansę być ciekawszy i bardziej dopasowany do oczekiwań użytkownika.