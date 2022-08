Ruszają beta testy Androida 13 na smartfonach Samsung Galaxy. Polska na liście uprzywilejowanych krajów

Dziś ruszył program beta-testów najnowszego Androida z One UI, który trafi do objętych obsługą techniczną urządzeń Samsung Galaxy, a także do tych planowanych na przyszłość. Samsung z jakiegoś względu zdecydował się ograniczyć beta-testy geograficznie. Trudno stwierdzić dlaczego, ale dziś do tego programu przystąpić mogą tylko użytkownicy z Niemiec.