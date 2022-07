Telefony komórkowe wyposażone są w rozmaite mechanizmy pasywnego odprowadzania ciepła emitowanego przez wbudowany procesor. Jednym z nich może być przenoszenie go na obudowę, by zwiększyć powierzchnię chłodzącą. W przypadku ekstremalnych upałów przykryta etui obudowa może nie nadążać oddawać ciepło do otoczenia, przez co telefon może zacząć się przegrzewać. W szczególności, jeżeli futerał jest wykonany z materiału izolującego, jak kauczuk. Należy wyjąć telefon z futerału, by ten mógł się schłodzić.