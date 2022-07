Infinix Hot. Nowa marka telefonów w Polsce z modelami Hot 11

Hot 11S powinien też długo pracować bez podłączania do ładowarki. Zdaniem producenta, wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh ma zapewnić do 36 godz. rozmów lub do 13 godz. zabawy z grami wideo. Energię można uzupełniać z mocą 18 W. Pracą Infinix Hot 11S zarządza system operacyjny XOS 10, bazujący na Androidzie 11 z Usługami Play. Telefon dostępny będzie w dwóch odmianach: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci oraz z 6 GB RAM i 128 GB pamięci.