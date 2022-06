Grupa bardzo wpływowych senatorów, w tym Edward J. Markey, Elizabeth Warren i Bernie Sanders, wysłała list do sekretarz handlu Giny Raimondo, by zapytać, czy Departament Handlu zamierza iść w ślady Europy i opracować podobną strategię na redukowanie konsumenckich kosztów, elektrośmieci i standaryzację rynku. Senatorowie powtarzają przy tym te same argumenty natury ekologicznej i ekonomicznej, co europejscy politycy. Jeżeli Departament się tym dziś nie zajmuje, senatorowie wzywają go do podjęcia niezwłocznych działań, których celem ma być opracowanie powszechnego standardu ładowania dla rynku amerykańskiego.