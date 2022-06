MacBook Pro 13 z czipem M2 trafia do sprzedaży. Nie kupuj go

Gdy spojrzeć na to od strony produkcji, logicznym jest, że MacBook Pro 13 trafia do sprzedaży jako pierwszy. Z całą pewnością jego produkcja mogła odbyć się szybciej, w większych ilościach i bez większych przeszkód, skoro mówimy o identycznej „budzie”, do której wrzucono tylko nowy SoC. Trzeba jednak pamiętać, że… no właśnie. Mówimy o identycznej „budzie”. Z touchbarem, bez ekranu Mini LED obecnego w większych MacBookach Pro, bez szybkiego ładowania, bez MagSafe, bez nowego układu głośników i mikrofonów. A mimo to Apple – nawet uwzględniając inflację – życzy sobie za ten komputer krocie.