Apple zaprezentował MacBooka Pro M2 tak, jakby się go wstydził. I słusznie

MacBook Air M2 będzie o ok. 18 proc. szybszy od MacBooka Air M1. Pod tym kątem widać, że to właśnie procesor M1 był prawdziwą rewolucją, a kolejne generacje będą tylko dość powolnym rozwojem, co oczywiście nie jest niczym złym, bo w tak dojrzałej kategorii produktowej trudno oczekiwać wywrócenia status quo co dwa lata. Zaletą M2 jest też obsługa większej pamięci RAM, bo teraz mogą to być maksymalnie 32 zamiast 16 GB.