Nowy MacBook Air M2 - znamy polskie ceny. Jest drogo

Dopłata do pełnoprawnego M2, z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU to na szczęście koszt zaledwie 600 zł i dla większości ludzi i tak nie będzie sensu dopłacać. Warto za to dopłacić do zunifikowanej pamięci. Rozszerzenie jej do 16 GB to koszt 1200 zł, zaś za maksymalne 24 GB dopłacimy 2400 zł.