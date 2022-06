Nowy zawodnik wkracza do gry. Smartfony Infinix oficjalnie w Polsce

Telefony marki Infinix mają to, co Polacy lubią najbardzej - świetny stosunek ceny do możliwości. Nic dziwnego, że marka jest szczególnie lubiana na przykład w Indiach, gdzie rynek łaknie ciekawych, a jednocześnie niedrogich urządzeń. Teraz Infinix spróbuje sił na polskim rynku i wierzy, że ich sprzęty mogą się spodobać naszym rodakom.