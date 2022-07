Pół baterii w 4 min. Infinix chce zmienić sposób korzystania z telefonów

Kabel ładujący w technologii 180W Thunder Charge wyposażony jest w czip szyfrujący Infinix, który zapewnia ładowanie przy mocy wyjściowej 180W. Ma to znaczenie w przypadku, gdy do urządzenia podpięty zostanie inny przewód. Wówczas mechanizm wykrywa maksymalny poziom transmisji mocy kabla i odpowiednio dostosowuje parametry. Dlatego w przypadku kabla bez czipa szyfrującego Infinix, w celu zapewnienia bezpiecznego ładowania, następuje automatyczne ograniczenie mocy do 60W/100W.