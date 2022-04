Android 13 na smartfony Samsunga trafi już w lipcu. I to od razu z One UI 5.0

Dla porównania w zeszłym roku Samsung ruszył z testami Androida 12 i One UI 4.0 dopiero we wrześniu, a i tak firmie udało się przygotować nowe oprogramowanie dla wybranych modeli telefonów już po 41 dniach od udostępnienia nowego systemu na telefonach marki Google Pixel. Tym razem jest szansa na to, by to okienko skrócić oraz objąć programem aktualizacji większą liczbę sprzętów.