Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów

Ładowanie...

Apple przygotowuje się do największej serii zmian w iPhonie od lat. Przez trzy kolejne sezony premier - 2025, 2026 i 2027 - każda z nadchodzących generacji iPhone'ów ma przynieść istotne odświeżenie designu. Po okresie wizualnej stagnacji gigant z Cupertino planuje wprowadzić nową, ultra‑cienką wersję iPhone’a, pierwszy w historii składany model oraz jubileuszową edycję na dwudziestolecie smartfona.

REKLAMA

Apple wreszcie odkłada mikrofalówkę. Nowe iPhone'y mają przestać być odgrzewanymi kotletami

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, pierwsza wielka zmiana ma nadejść już w przyszłym miesiącu - wraz z premierą iPhone’a 17 Air. Urządzenie ma zastąpić dotychczasowego iPhone’a 16 Plus i wyznaczyć kierunek podobny do MacBooków Air - maksymalnie odchudzone, lekkie i łatwe do rozpoznania na rynku. W zamian za smukłą konstrukcję użytkownicy będą musieli zaakceptować pewne kompromisy: krótszy czas pracy na baterii, jeden główny aparat oraz brak slotu na fizyczną kartę SIM. Apple zastosuje też własny modem C1, a nie rozwiązania Qualcomma.

iPhone 15 i iPhone 16

Prawdziwy przełom przewidziano jednak na 2026 rok. Wraz z serią iPhone 18 zadebiutuje długo wyczekiwany iPhone Fold, oznaczony roboczo kodem V68. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami urządzenie będzie miało znaną z dotychczasowych składaków Samsunga, Vivo czy Honor, konstrukcje typu "książka”, z dodatkowym ekranem zewnętrznym i większym, składanym wyświetlaczem wewnętrznym. Składany smartfon Apple ma przynieść ze sobą także wielki powrót Touch ID - weryfikacja użytkownika odciskiem palca ma być praktyczniejsza niż analiza twarzy FaceID.

Czytaj też: Czy warto kupić składanego smartfona? Sprawdzamy wszystkie zalety i wady składaków

Natomiast rok 2027 przyniesie z kolei jubileuszowego iPhone'a 20, a Apple może nawet pominąć liczbę "19", by podkreślić wagę wydarzenia. Nowy model będzie odchodził od dobrze znanego od 2020 roku płaskiego wzornictwa i wprowadzi całkowicie zakrzywione krawędzie wykonane w technologii Liquid Glass. To rozwiązanie ma współgrać z nowym interfejsem iOS 26 i być wizualnym akcentem na dwudziestą rocznicę debiutu iPhone’a.

Według informacji ujawnionych przez Bloomberg, strategia trzech kolejnych lat z nowymi formami iPhone’a ma odświeżyć wizerunek urządzenia i zatrzymać narrację o braku innowacji. Dotąd zmiany w wyglądzie były kosmetyczne, a kolejne modele od iPhone’a 12 do 16 różniły się głównie detalami i rozbudowanymi modułami fotograficznymi. Apple liczy, że seria odważniejszych projektów przyciągnie uwagę klientów, którzy coraz częściej wymieniają telefony wyłącznie z konieczności.

Równolegle Apple pracuje także nad nowymi produktami

Choć iPhone pozostaje kluczowym produktem, w tle szykują się także mniejsze aktualizacje innych urządzeń. Jeszcze w tym roku mają pojawić się nowe Apple Watche, odświeżone AirPods Pro z funkcją pomiaru tętna oraz iPady Pro z układem M5. Apple planuje także nowego HomePoda z ekranem i dedykowany system operacyjny dla domu. W dłuższej perspektywie Gurman spodziewa się także inteligentnych okularów bez wyświetlacza, robocie domowym czy lżejszej wersji gogli Vision Pro.

Jednak to właśnie trzy kolejne generacje iPhone’a będą w centrum zainteresowania inżynierów Apple'a. Jeśli przewidywania się potwierdzą, użytkowników czeka dekada, w której smartfon Apple znowu może stać się symbolem wyznaczania trendów, a nie tylko ewolucji istniejących rozwiązań.

Więcej na temat iPhone'a:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 25.08.2025 08:48

Ładowanie...