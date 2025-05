Apple się obudził. Jubileuszowy iPhone ma mieć ekran jak Samsung sprzed dekady

W ubiegły weekend pojawiły się nowe doniesienia Bloomberga, które zasugerowały, że Apple w 2027 r. w ma wypuścić iPhone’a z zakrzywionym wyświetlaczem pozbawionym jakichkolwiek wcięć. Zresztą nie był to jedyny raport ujawniający takie urządzenia. W zeszłym tygodniu serwis The Information doniósł o co najmniej jednym smartfonie Apple’a z zakrzywionym wyświetlaczem planowanym na 2027 r. Oznacza to, że plotki są potwierdzone przez wiele różnych, niezależnych od siebie źródeł. Z innych zmian, które oczekuje się po jubileuszowym smartfonie na 20-lecie iPhone’a, jest m.in. zastosowanie technologii akumulatora węglowo-krzemowego zamiast klasycznych ogniw litowo-jonowych.