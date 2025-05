Taki będzie iPhone przyszłości. Ekspert mówi, że Apple szykuje rewolucję

Apple od lat trzyma się swojego, niemalże żelaznego, harmonogramu wydawniczego, który dla obserwatorów rynku i wiernych fanów stał się równie przewidywalny co zmiana pór roku. Wrzesień to tradycyjnie czas premiery nowych iPhone'ów, które co roku przynoszą raczej ewolucyjne niż rewolucyjne zmiany.