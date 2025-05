Apple rozwiązał problem z jednoczesnym ładowaniem i używaniem Magic Mouse. Będziesz przed nią machał palcem

Apple Magic Mouse wygląda wspaniale. Powiedziałbym, że idealnie nadaje się do muzeum współczesnego designu, jest wręcz stworzona do tego, żeby uczyć studentów, jak należy projektować akcesoria komputerowe, żeby cieszyły oko. Jednocześnie powinna służyć za przykład tego, że czasem design ogranicza funkcjonalność w sposób wymykający się rozumowi. Wszystko przez port do ładowania, który znajduje się od dołu myszki, przez co nie da się jej jednocześnie ładować i używać. Można powiedzieć, że to prawdziwa magia Apple, ale spokojnie, firma nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.