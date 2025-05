Samsung Galaxy S25 Edge w ofertach operatorów. Czy warto z abonamentem?

Jak wygląda oferta Samsunga Galaxy S25 Edge w T-Mobile? Do dyspozycji mamy dwie opcje - wybór urządzenia bez abonamentu w 24 ratach 0 proc. oraz z abonamentem komórkowym. To, czy wybierzemy tańszy abonament za 40 zł/mies., czy może najdroższy pakiet za 90 zł/mies. nie ma przełożenia na finalną cenę telefonu. Co najwyżej możemy zmienić wysokość raty od 220 zł do 160 zł/mies: